Adana'da Husumet Yüzünden Markette Cinayet

Adana'nın Seyhan ilçesinde Muhammed K., husumetli olduğu Emrah Tutal'ı marketinde tabancayla öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

ADANA'da Muhammed K. (20), marketine gidip tartıştığı husumetlisi Emrah Tutal'ı (38) tabancayla öldürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed K., husumetli olduğu Emrah Tutal'ın marketine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed K., Tutal'ı tabancayla göğsünden vurup, kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tutal, kurtarılamadı. Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
