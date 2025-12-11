Haberler

Adana'da ortalama hız ihlallerine yönelik denetim 15 Aralık'ta başlayacak

Güncelleme:
Adana'da 15 Aralık itibarıyla 8 güzergahta ortalama hız ihlallerine yönelik denetim faaliyetleri başlayacak. Elektronik Denetleme Sistemi ile trafik güvenliği artırılacak.

Adana'da 15 Aralık'tan itibaren 8 güzergahta ortalama hız ihlallerine yönelik denetim faaliyetleri başlayacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde trafik güvenliğinin artırılması, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla kurulan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında ortalama hız ihlallerine yönelik denetim faaliyetine başlanılacağı belirtildi.

Kentte 8 ayrı güzergahta toplam 16 hız koridorunda sistem kurulum çalışmalarının tamamlandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirlenen hız limitlerine uymaları ve trafik kurallarına riayet etmelerinin trafik kazalarının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.

Kurulan hız koridorları şöyle sıralandı :

"Öğretmenler Bulvarı Real Kavşağı-Galericiler Sitesi Kavşağı arası iki yönlü. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Mersin istikameti iki yönlü. Elif Su Uludağ Bulvarı-Stadyum- Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi-Kozan Caddesi istikameti iki yönlü. Özdemir Sabancı Bulvarı iki yönlü. Sezai Karakoç Bulvarı Mobilyacılar Kavşağı-Sarıçam Belediyesi arası iki yönlü. Süleyman Demirel Bulvarı Nejat Uygur Kavşağı-TRT Kavşağı arası iki yönlü. Dr. Mithat Özsan Bulvarı-Çukurova Üniversitesi istikameti iki yönlü. Alparslan Türkeş Bulvarı-Turgut Özal Bulvarı-Kıyı Boyu Caddesi istikameti iki yönlü.)

