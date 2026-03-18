Adana'da camını kırdıkları araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da camını kırdıkları park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde park ve mezarlık gibi yerlere bırakılan araçlarda yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin araştırma başlattı.

Ekipler, araçlardan 1 milyon 200 bin lira değerinde altın, 6 cep telefonu, 500 avro ve 57 bin lira çalan şüphelilerin Yusuf Berzan T. ve Onurcan D. olduğunu belirledi.

Zanlıların kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, 3 Mart'ta Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla aracın merkez Yüreğir ilçesinde seyir halinde olduğunu öğrendi.

Bölgeye giden ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, bir süre sonra araçtan inip koşmaya çalışan 2 zanlı, kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Berzan T. ve Onurcan D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların 14 Şubat'ta ailesiyle parka giden Ali C'nin park halindeki hafif ticari aracından çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşması ve polisin şüphelilerden Yusuf Berzan T'yi sokakta kovalaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.