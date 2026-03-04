Haberler

Bisikletle gelip, yolcu minibüsündeki 4 bin TL'yi çaldı
Adana'da bir hırsız, bisikletle keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünden 4 bin TL çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişi, bisikletle keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açarak içindeki 4 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletle gelen kişi, keşif yaptıktan sonra park halindeki yolcu minibüsünün kapısını açıp, içindeki 4 bin TL'yi çaldı. Şüpheli, olayın ardından bisikletle bölgeden uzaklaştı. Aracına döndüğünde paraların çalındığını fark eden şoför, polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
