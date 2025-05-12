'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye

Adana'da Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Adana'da Hemşireler Haftası Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Hemşireler Haftası etkinliğinde, hemşireliğin önemi vurgulandı. Etkinlikte halk oyunları gösterisi sergilendi.

Adana'da Hemşireler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ÇÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, hemşireliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Mesleğin önemini anlatan Yıldızdaş, "Hemşirelik, hastaya dokunan el, kritik anlarda soğukkanlılığını koruyan ses, tedavi sürecinin devamını sağlayan emektir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisini sergiledi.??????????????

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.