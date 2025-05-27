Adana'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenledi

Adana'da 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenledi
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Adana'da Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Adana'da Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki halk eğitim merkezleri ile Adana Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi.

Kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik, kurum yetkilileri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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