Adana'da araçlarını hatalı park eden 150 kişiye para cezası kesildi
Adana'da trafik denetimlerinde hatalı park eden 150 sürücüye toplamda 186 bin 900 lira ceza uygulandı. Denetimler Ramazan Bayramı öncesi araç yoğunluğunun arttığı bölgelerde yapıldı ve 23 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla araç yoğunluğu oluşan Sefa Özler, Saydam, Çakmak, Ali Münif Yeğenağa ve Abidinpaşa caddelerinde denetimlerini artırdı.
Ekipler, araçlarını yasak bölgelere park eden 150 sürücüye 186 bin 900 lira ceza kesti.
Denetimlerde 23 araç ta trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun