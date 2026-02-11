Haberler

Feke'de dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde N.K'nin kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dereye düştü. Sürücü N.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sülemişli Mahallesi'nde N.K'nin kullandığı 01 EZR 88 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan N.K, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel
