Haberler

Adana'da güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Seyhan Mahallesi'ndeki Karşıyaka Devlet Hastanesi bahçesinde bir hasta yakınına ait park halindeki motosiklet çalındı.

Bu olaydan 3 gün sonra Güneşli Mahallesi'nde bir evin önünde park halinde bulunan motosiklet de çalındı.

İhbarların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, hastane ve ikametin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlıkları aynı kişinin gerçekleştirdiğini saptadı.

Kimliği belirlenen zanlı, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Yapılan aramalarda çalınan motosikletlere ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının çevresini kontrol etmesi ve motosikletleri alıp uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor

Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme

İki gündür gözaltında tutulan Dedetaş'la ilgili yeni gelişme
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti

Milan'ın efsane kaptanı hayatını kaybetti
Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek

Dünyanın en büyüğü Türk şirketini alıyor! Tabelalar da değişecek
IBAN düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cezalarda yeni dönem başladı

Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor! Düzenleme yürürlüğe girdi
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra 'kızım 17 yaşında' diyerek şantaj yaptı

Müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek...