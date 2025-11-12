Adana'da Güvenlik Görevlisini Bıçaklayarak Öldüren Sanıklara 24'er Yıl Hapis

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun güvenlik görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığa, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihad A. (36) ve kayınbiraderi Erhan Ü. (36) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, 6 Haziran 2023'te sanıkların, Gökhan Şahin'in (32) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenci yurduna gittiklerini belirtti.

Burada birbirlerine küfreden taraflar arasında çıkan tartışmada Şahin'in bıçaklanarak öldürüldüğünü ifade eden savcı, Cihad A. ve Erhan Ü'nün "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan Cihad A, savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Erhan Ü. de "Kimseyi öldürme amacım yoktu. Önceki celselerde verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Mütalaayı reddediyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Gültepe Mahallesi'ndeki öğrenci yurdunun bahçesinde 6 Haziran 2023'te çıkan tartışmada bıçaklanan güvenlik görevlisi Gökhan Şahin hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan zanlılar Cihad A. ve Erhan Ü. tutuklanmıştı.