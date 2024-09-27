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Adana'da Günlük Kiralanan Evler Üzerine Denetim

Adana'da Günlük Kiralanan Evler Üzerine Denetim
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Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, yönetmeliğe aykırı olarak günlük kiralanan evlerle ilgili denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi suçların işlendiği tespit edildi.

Adana'da günlük kiralanan evlerle ilgili denetimlerde, yönetmeliğe uygun olmayan yerler hakkında yasal işlem yapıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'ndeki bazı evlerin yönetmeliğe uygun olmayacak şekilde günlük kiralandığı, söz konusu yerlerde fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi suçların işlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler mahallede günlük kiraya verilen dairelerin bulunduğu 7 binada denetleme yaptı.

Ekipler yönetmeliğe aykırı şekilde kiralandığı tespit edilen dairelerin sahipleri ile buralarda oturan ve sözleşmesi bulunmayan kişiler hakkında yasal işlem yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk adana

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