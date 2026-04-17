Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Güncelleme:
Adana'nın Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevrelendi. Vali Mustafa Yavuz, şu ana kadar can kaybı olmadığını ve dikkate alınması gereken risklerin var olduğunu belirtti.

'YANGINI ÇEVRELEDİK'

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'ne gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceleyip, itfaiye amirinden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Yavuz, "Tesellimiz; şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralımızın olmamasıdır. Az önce yerinde inceleme yaptık. Burası geri dönüşüm tesislerinin yoğunlukta olduğu bir alan. Bir geri dönüşüm tesisimizin depo alanında yani atıkların biriktirildiği ve işlendiği alanda yangının çıktığını ifade ediyorlar. Haber alır almaz hem itfaiye ekiplerimizi hem emniyetimize ait TOMA'larımızı hem diğer kurumlarımızdaki arazözlerimizi, iş makinelerimizi, personellerimizi hızlıca buraya sevk ettik. Şu an itibarıyla yangın, çıktığı ilk noktada devam ediyor. Sağındaki ve solundaki yaklaşık 5 iş yerimize sirayet etti. Ama arkadaşlar hem arkadan hem yan taraflardan yangını çevrelediler. Bunlar takdir edersiniz ki geri dönüşüm tesisleri ve içinde bulunan malzemeler, yanıcı malzemeler. O açıdan bir taraftan çevrelerken, diğer taraftan TOMA'larımızla, itfaiye araçlarımızla yangını söndürmeye çalışacağız. Belki belli bir süre daha devam edecek çünkü içten içe yanıyor ve plastik malzemeler yanmaya devam edebilir. Bizim önceliğimiz yangının çevreye sirayet etmemesidir. Kontrol altına alıp çevrelediğimiz zaman artık o içten içe yanmaya devam edecek ama arkadaşlarımız da söndürmeye devam edecek. Biraz daha yangının ateşi düştükten sonra iş makineleriyle müdahale başlayacak. Sıcaklıkların artması maalesef böyle riskler barındırıyor. Herkese geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Gülşah ATICI-Anıl ATAR-Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
