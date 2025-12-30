Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda iftaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.