Adana'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Töreni

Adana'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Vekili Sefa Saygıdeğer ve basın mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gazeteciler daha sonra Adana Sanatçılar Parkı'na yürüyerek Basın Anıtı'na çelenk bıraktı ve meşale yaktı. Saygıdeğer, konuşmasında basın sektöründeki ekonomik sorunların çözümü için kalıcı ve ciddi önlemler alınmasını istedi.