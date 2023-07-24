Adana'da Gazeteciler ve Basın Bayramı Töreni
Güncel Haberler
Adana'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Vekili Sefa Saygıdeğer ve basın mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gazeteciler daha sonra Adana Sanatçılar Parkı'na yürüyerek Basın Anıtı'na çelenk bıraktı ve meşale yaktı. Saygıdeğer, konuşmasında basın sektöründeki ekonomik sorunların çözümü için kalıcı ve ciddi önlemler alınmasını istedi.
Adana'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Parkı'ndaki törende, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkan Vekili Sefa Saygıdeğer ve basın mensupları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sonrasında Adana Sanatçılar Parkı'na yürüyen gazeteciler, buradaki Basın Anıtı'na çelenk bırakıp, meşale yaktı.
Saygıdeğer, programdaki konuşmasında, basın sektöründeki ekonomik sorunların aşılması için kalıcı ve ciddi önlemler alınmasını istediklerini söyledi.