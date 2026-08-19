Furkan Vakfı'na operasyon: Kurucu Başkan Kuytul ve eşi gözaltında

(ADANA) - Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda, vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Çok sayıda ekiple düzenlenen operasyonda, Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA