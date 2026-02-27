Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, adresini belirledikleri ve hakkında çeşitli suçlardan 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç