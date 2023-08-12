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Adana'da feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kozan-Ceyhan yolunda saat 19:45'te meydana geldi. İsmail Bıçakçı yönetimindeki 80 AEG 295 plakalı otomobil ile Anıl Atıcı'nın kullandığı 01 ATC 66 plakalı araç çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine CANKUR, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada sürücülerle 80 AEG 295 plakalı otomobilde bulunan Ramazan Çöktet, Doğan Kayran, Yunus Erbaş ve Gökay Şahan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Anıl Atıcı kurtarılamadı.

Adana'da feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kozan- Ceyhan yolunda saat 19: 45'te meydana geldi. İsmail Bıçakçı yönetimindeki 80 AEG 295 plakalı otomobil ile Anıl Atıcı'nın kullandığı 01 ATC 66 plakalı araç çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine CANKUR, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada sürücülerle 80 AEG 295 plakalı otomobilde bulunan Ramazan Çöktet, Doğan Kayran, Yunus Erbaş ve Gökay Şahan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Anıl Atıcı kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir - Güncel

Devlet Hastanesi Ceyhan Kozan Adana Güncel Haberler

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