Adana'da Evinden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak maalesef kişi kurtarılamadı.
Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Turan Uyar (51), Tufanpaşa Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.