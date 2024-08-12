Adana'da Evinden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Turan Uyar (51), Tufanpaşa Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.