Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde kimse bulunmadığı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki evde kimse bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fatih Azgın