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Adana'da esnaf, 115 kilogram gümüş hırsızlığında ikinci şüpheliyi yakalattı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 13 Eylül'de bir iş yerinden çalınan 115 kilogram gümüşün bir kısmı, 26 Eylül'de esnafa satılmaya çalışılırken tanındı. Gümüşleri gösteren ikinci şüpheli, esnafın polise haber vermesiyle gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana'da iş yerinden 115 kilogram gümüşü çalınan esnaf, 13 gün sonra kendisine bir kısmını satmaya çalışan zanlıyı dikkati sayesinde yakalattı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 4. katında bulunan İ.Ş'ye ait toptan gümüş satışı yapılan iş yerinden 13 Eylül'de 115 kilogram gümüş çalınmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, iş yerindeki gümüşleri çaldığı tespit edilen Mehmet Ali L'nin tutuklanmasının ardından kendisiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen Lütfi B'nin çalınan gümüşün bir kısmını satmak için 26 Eylül'de Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gittiği ortaya çıktı.

Kuyumcunun gümüşleri satın almak isteyebileceğini düşünerek iş yerine davet ettiği arkadaşı İ.Ş'nin gösterilen gümüşlerin kendisine ait olduğunu fark etmesi üzerine Lütfi B'ye 45 bin lira ödeme yaptıktan sonra durumu polise bildirdiği öğrenildi.

İş yerini soyan Mehmet Ali L. ile irtibatlı olduğu öne sürülen Lütfi B, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Lütfi B'nin elindeki çalıntı gümüşleri kuyumcuda İ.Ş'ye satmak için gösterip pazarlık yapması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çelik kapı oksijen kaynağıyla kesilerek 115 kilogram gümüş çalınmıştı

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki iş merkezinin 4. katında bulunan İ.Ş'ye ait toptan gümüş satışı yapılan iş yerinden 13 Eylül'de bir kısmı külçe olmak üzere 115 kilogram gümüş çalınmıştı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla iş yerinin çelik kapısını oksijen kaynağıyla keserek girip hırsızlığı gerçekleştiren kişinin kentte gümüş takı ticaretiyle ilgilenen ve iş yeri sahibi İ.Ş'den daha önce çok kez alışveriş yapan Mehmet Ali L. olduğunu belirlemişti.

Şüpheli, polislerce yakalanmış ve sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Çalınan gümüşün ise yaklaşık 55 kilogramı bulunarak sahibine teslim edilmişti.

Kaynak: AA
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