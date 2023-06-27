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Adana'da Eski Eşini Vuran Şahıs Tutuklandı

Adana'da Eski Eşini Vuran Şahıs Tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eski eşi Fatma Bayram'ı vuran Abdurrahman Özalp jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün sabah Gökmenler Mahallesi'nde evinin önündeki bahçede çalışan eski eşi Fatma Bayram'ı (32) tabancayla vurarak ağır yaralayan Abdurrahman Özalp'ın (35) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Özalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatma Bayram'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Fatma Bayram Saimbeyli Özalp Adana Güncel Haberler

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