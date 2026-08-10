Adana'da eski eşini bıçaklayan zanlı yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 10 yıl önce boşandığı eşi Ayşe K'nin (52) Serinevler Mahallesi'ndeki ikametine giden A.T. (56) kadına bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ayşe K, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olaydan sonra kaçan A.T, polis ekiplerince Pozantı ilçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
Saldırı sırasında Ayşe K'nin yanında olan ev sahibi Menevşe Boybey, gazetecilere, kiracısının eski eşi tarafından tehdit edildiğini söyledi.
Boybey, "Mangal hazırlandığı sırada kanepede otururken Ayşe K'nin eski eşi içeri girip kadını bıçaklamaya başladı. Kaçıp sokakta bağırmaya başladım, 'ambulans çağırın' dedim. Adam elini kolunu sallayarak dışarı çıktı ve olay yerinden kaçtı." dedi.