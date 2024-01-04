Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış

Adana'da, eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürüp kayınpederini de yaralayan sanık Özgür Durmuş hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KARISI DAHİL 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Merkez Seyhan ilçesinde 3 Mayıs 2023'te karısı İptihel Baba (28), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (27) bıçaklayarak öldürüp kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) yaraladığı gerekçesiyle aynı gün tutuklanan Özgür Durmuş (43) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme", "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle kasten öldürme", "canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

İddianamede, olay günü kayınpeder Muhammed Zeki Baba'nın "eve alkollü gelme" demesi üzerine sanık Özgür Durmuş'un mutfaktan 3 bıçak aldığı belirtildi. Sanığın karısı İptihel Baba'yı 12, kayınvalidesi İnaye Hellak'ı 8 kesici alet yarası olacak şekilde bıçaklamak suretiyle öldürdüğü bildirilen iddianamede, "Adli Tıp Kurumu raporunda belirtildiği üzere bedenen kendisini savunamayacak durumda olan ve serebral palsi hastalığı tanısı konulan kayınbiraderi Muhammed Baba'yı tek bıçak darbesi ile öldürdüğü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı çene ve sırt kısmından basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralamak suretiyle öldürmek istediği tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

İddianamede, Özgür Durmuş'un kayınpederine yönelik eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı.

CANSIZ BEDENLERİ ÇEKİP PAYLAŞMIŞ

Sanığın söz konusu eylemleri sırasında "canavarca hisle öldürme, sırf öldürmüş olmak için öldürme, sebep yokken öldürme, ölenin acı çekmesinden zevk duymak için öldürme" kastıyla hareket ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere bir husumet, sebep veya tartışma bulunmaması, sanığın eylemler sırasında gerçekleştirmiş olduğu bıçak darbe sayısının fazla olması, eylemden sonra cep telefonuyla maktullerin kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaşmasında zevk aldığının değerlendirilmesi, söz konusu paylaşımın başka bir amaca hizmet etmeyeceği kanaatinin hasıl olduğu, sanığın kullanmış olduğu bıçakların niteliği itibarıyla öldürmeye elverişli olması, maktullerde ve müştekide hedef aldığı bölgelerin hayati yönden önem arz eden ve ölüm meydana getirir nitelikte olması dikkate alınarak üzerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

"OLAYI NET OLARAK ANIMSAYAMIYORUM"

İddianamede beyanına yer verilen sanık Özgür Durmuş ise eşiyle Suriye'de resmi nikahlı olduğunu ancak Türkiye'de nikah kaydı bulunmadığını belirtti. Kayınpederi Muhammed Zeki Baba ile evde yaşadığı tartışma sonrası olayın yaşandığını ifade eden Durmuş, eşi ile kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederini bıçakladığını kaydetti. Durmuş, "Eve ambulans çağırdım. Ambulansın geç geleceğini düşündüğüm için araçla eşimi hastaneye götürdüm. Daha sonra teslim olmak için karakola gittim. Olayı net olarak anımsamıyorum. Maktuller ve yaralının kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp üzerinden 'durum' olarak paylaşıp paylaşmadığımı da bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Muhammed Zeki Baba da iddianamedeki ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te Özgür Durmuş, eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı evde bıçaklayarak öldürmüş, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı yaralamıştı. Gözaltına alınan Özgür Durmuş, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Durmuş hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özgür Durmuş ve İptihel Baba çiftinin 6 çocuğunun bulunduğu ve olaydan önce bakım yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle devlet korumasına alındıkları öğrenilmişti.