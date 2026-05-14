Haberler

Adana'da özel gereksinimli çocuklara eğitim konseri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklar için düzenlenen 'Sanatta Erişilebilirlik' temalı eğitim konserinde, çocuklar müzikle tanışma fırsatı buldu. Etkinlikte şef Eray İnal yönetiminde orkestranın yapısı ve müziğin önemi anlatıldı.

Adana'da Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik "Sanatta Erişilebilirlik" temalı eğitim konseri düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, çocuklar klasik müzik eserlerini dinleme ve enstrümanları yakından tanıma fırsatı buldu.

Şef Eray İnal yönetimindeki eğitim konserinde sanatçılar, çocuklara orkestranın yapısı, müziğin evrensel dili ve birlikte üretmenin önemini anlattı.

Etkinlik boyunca sahneye çıkan özel gereksinimli çocuklar orkestrayı yöneterek salondaki davetlilerden bol bol alkış aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Engelliler Haftası'nın yalnızca bir farkındalık dönemi değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun yeniden hatırlandığı önemli bir süreç olduğunu belirtti.

Kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun her kesimi için erişilebilir olması gerektiğini ifade eden Duru, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımını destekleyen projelere önem verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti