Adana'da Emlak Ofisinde Kumar Baskını: 49 Kişiye Cezai İşlem

Adana'da bir emlak ofisine düzenlenen baskında kumar oynayan 49 kişi suçüstü yakalandı ve toplamda 453 bin 103 TL ceza uygulandı. İş yeri sahibi A.Ş. kumar oynatmadığını savunsa da adli işlem yapıldı.

ADANA'da polis ekiplerince emlak ofisi görünümlü iş yerine yapılan baskında, kumar oynarken suçüstü yakalanan 49 kişiye toplam 453 bin 103 TL ceza uyguladı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş., "Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir iş hanındaki emlak ofisi görünümlü iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Çelik kapıyı koçbaşıyla kırıp, içeri giren polis, kumar oynayan 49 kişiyi suçüstü yakaladı. Baskın anları ise kameraya yansıdı. Ekipler, kumar oynayanlara toplam 453 bin 103 TL ceza kesti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.Ş. sorgusunda, "Ofise gelenler tanıdığımdı. Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk, kumar oynatmadım" dedi. A.Ş.'ye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı.

