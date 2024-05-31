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Adana'da Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenlendi

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Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi ek binasının bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, sigarayı bırakanlara başarı belgesi verildi ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı.

Adana'da "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Seyhan Devlet Hastanesi ek binasının bahçesinde gerçekleştirilen programda, bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı.

Sigarayı bırakanlara başarı belgesi verilen etkinlikte, "Görev Bende" gönüllülük programına katkı sunan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, buradaki konuşmasında, sigarayı bırakma polikliniklerinin tütünle mücadeledeki önemini anlattı.

Elektronik sigaranın zararlarına değinen Altunsu, "Bazı ebeveynler hala elektronik sigaraların ne kadar zararlı ve büyük bir tehdit oluşturduğunun farkında değil. Bu farkındalığı yaratmak için mücadele etmeliyiz, hepimiz çalışmalıyız." dedi.

Etkinliğe Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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