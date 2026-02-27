Döviz bürosunu kurşunladılar, olay yerinde kontak anahtarını düşürünce yakalandılar

Haberler

Güncelleme:
Adana'da bir döviz bürosuna yapılan silahlı saldırıda, olayın azmettiricisinin daha önce para talep ettiği döviz bürosu sahibinin durumu üzerine şüphelilerin yakalanması sağlandı. Olay sonrası yapılan operasyonla 7 kişi tutuklandı.

ADANA'da M.A.B.'ye (46) ait döviz bürosuna tabanca ve tüfeklerle saldırı düzenlendi. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, otomobille kaçan şüpheliler olay yerine düşürdükleri kontak anahtarı sayesinde yakalandı.

Olay, 23 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Necmi A., iddiaya göre; bir süredir tehdit ve şantaj uyguladığı döviz bürosu sahibi M.A.B.'den farklı tarihlerde para aldı. Bir süre sonra M.A.B., telefonda konuştuğu Necmi A.'ya artık para vermeyeceğini söyledi. Necmi A. ile bağlantılı olduğu belirtilen Mertcan Ç.(20), Kadir A. (20) ve B.N. (16) de döviz bürosuna tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı. Kurşun ve saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırılırken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇİLİNGİRLE ARACI ÇALIŞTIRIRKEN YAKALANDILAR

Saldırıyı öğrenen M.A.B.'nin ihbarıyla Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yerde kontak anahtarı buldu. Plakasının sahte olduğu belirlenen otomobil de bir sokakta park halinde bulundu. Kontak anahtarının, olayda kullanılan otomobile ait olduğunu olabileceğini tahmin eden ekipler, aracın bulunduğu yerde önlem aldı. Aracın yanına çilingirle gelen Mertcan Ç. ile B.N., ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin aracı çalışır vaziyette bıraktıkları, olaydan sonra yollarına devam ettikleri ancak park edilen otomobili daha sonra çalıştıramadıklarını öğrenildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şüpheliler, sorgularında, saldırıyı Necmi A.'nın azmettirdiğini öne sürdü. İfadeler sonrası polis, Necmi A. ile birlikte hareket ettiği Kadir A., Abdülkadir V. (25), Kadir T. (27), Eda D. (25), Latife D. (20) ve M.İ.'yi (17) saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Necmi A., ifadesinde, "Ben M.A.B'den para istemedim, şantaj yapmadım. Silahlı saldırıyla da bir ilgim yok" dedi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmi A.'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, Eda D. ve Latife D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

