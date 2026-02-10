Haberler

Adana'da eski iş yerindeki 4 arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde eski iş yerindeki dört arkadaşını tabancayla yaralayan 26 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, dedikodu nedeniyle yaşanan tartışma sonrası gerçekleşti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski iş yerindeki 4 arkadaşını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki eski iş yeri olan tekstil atölyesine 7 Şubat'ta giderek Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun'u tabancayla yaralayan Ü.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Ü.A, 7 Şubat'ta merkez Yüreğir ilçesindeki eski iş yerine giderek burada kız kardeşiyle ilgili dedikodu yaptığını iddia ettiği kişilerle tartışmıştı. Daha sonra Ü.A'nın tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun yaralanmıştı.

Yaralılar ambulanslarla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, tekstil atölyesinin damına çıkan Ü.A. ise özel harekat ekiplerince yakalanmıştı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde 2 tabanca ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 305 şüpheli yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Fener tarihine adını altın harflerle yazdıran maç
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Karar doğru mu? Ünlü yorumcular Fenerbahçe'nin penaltısında hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Daha önce böylesi görülmedi! Fenerbahçe tarihinde dün akşam bir ilk yaşandı

Fener tarihine adını altın harflerle yazdıran maç
Ahmet Çakar'dan Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor

Fener taraftarını delirten sözler: Günah adası olmaya devam ediyor
Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?

Meral Akşener sessizliğini bozdu! Mesut Özarslan'ı o mu ikna etti?