Adana'da dondurmacılar arasında kavga çıktı

Adana'da parkta dondurma satan iki farklı grup arasında çıkan kavga, emekli bir polis memurunun müdahalesiyle son buldu. Polis ve bekçiler olay yerine gelerek şahısları gözaltına aldı.

Adana'da dondurmacılar parkta birbirine girdi: Arbede anları kamerada

ADANA - Adana'da parkta dondurma satan iki farklı grup arasında bir anda kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için emekli polis memuru havaya iki el ateş açarken bölgeye gelen polis ve bekçiler kavgayı ayırarak şahısları gözaltına aldı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Şehit Kubilay Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkta dondurma satan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bölgede bulunan emekli bir polis memuru kavganın durulması için havaya iki el ateş açtı. Ardından çok sayıda polis ve bekçi olay yerine intikal etti.

Polislerin ve bekçilerin gelmesiyle kavga son bulurken şahılar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.