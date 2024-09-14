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Adana'da Dolmuş Şoförleri Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

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Adana'da dolmuş şoförleri arasında sıraya geçme meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Metin Zorluer hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da dolmuş şoförleri arasında sıra meselesi nedeniyle çıkan kavgada araya giren ve pompalı tüfekle vurulan Metin Zorluer hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki dolmuş durağında meydana geldi. Durakta çalışan şoförler Selçuk K. ile Onur N. arasında sıra meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönüşmesi ile Selçuk K.'nin ağabeyi şoför Hakan K., durakta bulunan pompalı tüfek ile rastgele ateş açtı. Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan şoför Metin Zorluer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer şoförler Emre S., Volkan V. ve Fethi S. de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kardeş gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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