Adana'da Dilenciye 617 Lira Cezası
Adana'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenciye 617 lira ceza uygulandı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Adana Otogarı'nda dilencilik yapan Ali Erhan Doğan'ı yakaladı. Üzerinden toplamda 9 bin 62 lira çıkan dilenciye ceza kesildi.
Adana'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciye 617 lira ceza uygulandı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Adana Otogarı'nda dilencilik yapan Ali Erhan Doğan'ı yakaladı.
Zabıta Daire Başkanlığına götürülen Doğan'ın üzerinden, dilencilikten topladığı belirlenen 9 bin 62 lira çıktı.
Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 617 lira ceza kesildi.