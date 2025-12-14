Haberler

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda Can Uzun (25) yönetimindeki 01 EGA 96 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uzun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

