Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir otomobilin dereye düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücü R.K.'yi bulunduğu yerden çıkarttı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.