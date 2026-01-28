Haberler

Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Adana'nın Pozantı ilçesinde bir otomobilin dereye düşmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dereye düşen otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bir otomobilin dereye düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücü R.K.'yi bulunduğu yerden çıkarttı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
