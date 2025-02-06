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Adana'da Depremzedeler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Adana'da Depremzedeler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
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6 Şubat 2023'te Adana'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, düzenlenen anma etkinliğiyle okunan dualarla anıldı. Etkinlikte depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve katılımcılar karanfil bıraktı.

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler okunan dualarla anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Programa katılan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin de konuşmasının ardından katılımcılar, yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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