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Adana'da depremlerin ardından Feke'deki Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü

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Adana'da depremlerin ardından Feke'deki Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü
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Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki depremlerin ardından Feke'deki Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nusret Nurlu, depremlerin 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi olduğunu, endişe edilecek bir durum bulunmadığını söyledi.

DAĞDAN KAYA PARÇALARI KOPTU

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Feke ilçesindeki Tokmanaklı Mahallesi'ndeki Hopka Dağı'ndan kaya parçaları düştü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Depreme oturdukları apartmanın 7'nci katındaki dairede yakalanan Durmuş Zümrütyaprak, "6 Şubat'taki aynı duyguları tekrar yaşadık, psikolojik olarak kırgınız, yorgunuz, en başa döndük. Artık uyku uyuyamaz olduk, gözlerimiz sürekli avizede, bir sarsıntı olur mu korkusuyla yaşıyorduk. Yaşadığımız travmanın etkisini atlamamışken, aynı duyguyu tekrar yaşıyoruz. Korkudan asansöre binmeden koşa koşa apartmandan aşağı kaçtık. Korku içerisinde aşağı indik" dedi.

'2023'TEKİ DEPREM GİBİYDİ'

Ahmet Zümrütyaprak ise apartmandan kaçtıklarını belirterek, "Depreme 3'üncü katta yakalandık, 2023'teki deprem gibiydi. Korktuk, çocuklarım ve torunlarım yanıma geldi. Allah kimseye yaşatmasın bir daha böyle bir duyguyu. Şu an deprem gündüz oldu, diğer bölgelerdeki depremden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun" diye konuştu.

'ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK'

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Nurlu, depremlere ilişkin açıklama yaparak, "Bu depremler 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin zamanımızdaki etkileridir. Savrun Çayı fayında oluşan bu depremler aslında beklenen depremlerdir. Korkulacak bir şey yok. Esas endişe edilecek konu, bu tür depremlerin olmamasıdır. Mikro faylar üzerinde gerçekleşen bu depremler, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremle oluşan yaklaşık 4 metrelik açığın kapanmasından oluşmaktadır. Bu tür depremlerin olmaması durumunda bu faylarda enerji birikimi olacağından daha şiddetli depremlere yol açabilir. Şu an endişe edilecek bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, deprem anı, araç parçaları satılan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıların etkisiyle raflardaki parçaların düştüğü görüldü. Deprem sırasında ahırındaki çalışmalarıyla ilgili cep telefonu kamerasıyla çekim yapan çiftçi de sarsıntı anlarını kaydetti.

Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI-Ali GÖKDAL-Efendi ERKAYIRAN/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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