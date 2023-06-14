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Adana'da Demiryoluna Çıkarak Yük Treninin Önünü Kesme Girişimi

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Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi demiryoluna çıkarak yük treninin önünü kesti. Tren son anda dururken, kimliği belirlenemeyen kişi daha sonra yürüyerek bölgeden ayrıldı.

Raylara çıkıp yük treninin önü kesti, tren güçlükle durdu

ADANA - Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi demiryoluna çıkarak yük treninin önünü kesti. Tren son anda dururken, kimliği belirlenemeyen kişi daha sonra yürüyerek bölgeden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi'nde demiryolunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi rayların üzerine çıkarak eliyle "dur" işaretinde bulunarak yük treninin önünü kesti. Yük trenini kullanan makinist treni güçlükle durdurdu. Kimliği belirlenemeyen kişi tren durduktan sonra bölgeden yürüyerek uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Güncel

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