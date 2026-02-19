Haberler

Ramazan davulcularından marşlı, meşaleli ilk sahur mesaisi

Ramazan davulcularından marşlı, meşaleli ilk sahur mesaisi
Güncelleme:
Adana'da bir grup davulcu, kamyonetin kasasında meşale yakıp marşlar çalarak Ramazan ayının ilk sahurunu kutladı. Mahalle mahalle dolaşarak vatandaşları sahura kaldıran davulcular, Türk bayrağı açarak coşku dolu bir etkinliğe imza attı.

ADANA'da bir grup davulcu, kamyonetin kasasında meşale yakıp, marşlar çalarak ramazan ayının ilk mesaisini yaptı.

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde vatandaşları ramazan ayının ilk sahuruna kaldıran bir grup davulcu, sokaklarda ilerleyen kamyonetin kasasında meşale yakıp, marşlar çaldı. Türk bayrağı da açan davulcular mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı. Davulcular, ramazan ayının ilk sahurunu coşkuyla kutladı.

