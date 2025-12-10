Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Adana'nın Pozantı ilçesinde tırmanış sırasında mahsur kalan 3 kişi için AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, karla kaplı alanda kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Adana'nın Pozantı ilçesinde tırmanış için çıktıkları dağda mahsur kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Akdağ'a tırmanmak için bölgeye giden 3 kişi, Gökbez Mahallesi Armutoğlu Yaylası mevkisinde mahsur kaldı.
Bu kişilerin telefonla yardım istemeleri üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, karla kaplı bölgedeki 3 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel