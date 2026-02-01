Adana'da çocuklar parktaki kuş yuvasını parçaladı: o anlar kamerada

ADANA'nın Çukurova ilçesinde parkta bulunan kuş yuvası, küçük yaştaki 4 çocuk tarafından parçalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dinozor Parkında meydana geldi. Parkta bir direk üzerinde bulunan tahtadan yapılan kuş yuvasına 4 çocuk zarar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde çocuk direği sallarken içerisinde bulunan kuş uçuştu. Bu sırada direği sallayarak yuvayı düşüren çocuklar ardından tahrip etti.