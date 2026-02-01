Haberler

Adana'da çocuklar parkta bulunan kuş yuvasını parçaladı

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesindeki Dinozor Parkı'nda 4 çocuk, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda kuş yuvasını tahrip etti.

Olay, Dinozor Parkında meydana geldi. Parkta bir direk üzerinde bulunan tahtadan yapılan kuş yuvasına 4 çocuk zarar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde çocuk direği sallarken içerisinde bulunan kuş uçuştu. Bu sırada direği sallayarak yuvayı düşüren çocuklar ardından tahrip etti.

Haber: Serhat GÜLER – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

