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Adana'da çocuklar İsrail'in saldırılarını protesto etti

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden yaşıtlarına dikkati çekmek için yürüyüş düzenledi. Çocuklar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden yaşıtlarına dikkati çekmek için yürüyüş düzenledi.

Meydan Mahallesi Gülpınar Camisi'nin önünde toplanan çocuklar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı'na yürüdü.

Çocuklar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

Grup adına konuşan 11 yaşındaki Emir Demiryol, Filistinli yaşıtlarının sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Demiryol, İsrail'in devam eden saldırıları sonucu binlerce çocuğun öldüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çocuklara yaşam hakkı bırakmayan, okulları, camileri, hastaneleri, sokakları, evleri bombalayarak yok eden zalimler ile onlara destek verenler, gücü yettiği halde bu zulme kör ve sağır kalanlar yüzünden yeryüzü, acının, gözyaşının, ölümün kol gezdiği koskoca bir hüzün yerine dönmüştür."

Saldırılara sessiz kalınmasının daha fazla çocuğun ölmesine neden olduğunu dile getiren Demiryol, "Biz çocuklar, böyle bir dünyaya razı değiliz. Gazze'deki çocuklar korkusuz şekilde sokaklarda oynayıncaya, aç ve susuz kalmayıncaya, küçücük bebekler annelerinin yanı başında mutlu şekilde büyümeye başlayıncaya kadar bu zulme karşı durmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çocuklar, etkinliğin sonunda Filistin bayrağı renklerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

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