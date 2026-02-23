Haberler

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Adana'da Fırat Şimşek'in tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. Sanıklardan biri, ateşi hedef almadığını savundu.

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesinde 27 Aralık 2024'te Fırat Şimşek'in (22) tabancayla öldürülmesinin ardından tutuklanan sanıklar Emrah K. ve Adnan A, tanık E.Z. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan Adnan A, olayda Şimşek'i hedef almadan ateş ettiğini öne sürerek, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Tabancayla yere doğru ateş ettim. Maktule yönelik öldürme kastım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Emrah K. ise cinayetle ilgisinin olmadığını savundu.

Tanık olarak dinlenen E.Z. ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fırat Şimşek ile konuşurken yanımızdan geçen bir araçtan 'yoldan çekilin' diye ses geldi. Aracı, sanıklardan Emrah K. kullanıyor, yanında ise Adnan A. oturuyordu. Fırat Şimşek, Adnan A'ya küfretti. Bu sırada otomobil inen Adnan silah çıkarınca Fırat kaçmaya başladı. Adnan boş alana doğru bir el ateş etti, Fırat'a doğru ateş etmedi. Sonrasında ben de tedirgin olup olay yerinden uzaklaşıp evime gittim. Fırat Şimşek'in öldüğünü sonradan öğrendim."

Şimşek'in annesi Seniha Şimşek ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Fırat, başka bir olay sebebiyle sanıklar aleyhine tanıklık yaptığı için oğluma husumet beslediler. Yaklaşık 1 yıl boyunca oğlumu tehdit ettiler. Fırat'ı bu 2 sanıkla buluşmaması konusunda uyarmıştım." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
