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İtfaiye yangın çıkan evde kenevir serasıyla karşılaştı

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Adana'da bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, odalarda kurulu iki serada kenevir yetiştirildiğini belirledi. Polis ekipleri, evde kenevir yetiştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri ilginç manzarayla karşılaştı.Ekipler odalarda kurulu iki serada kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

İTFAİYE EKİPLERİ KENEVİR SERASIYLA KARŞILAŞTI

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki daireden duman yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kapı kilidini kırıp daireye girerek yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki ayrı odada iklimlendirme sistemi bulunan seralarda kenevir bitkisi yetiştirildiğini fark etti.

POLİS EKİPLERİ ŞAHSIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, bir odada kuruması için kovada istiflenen kenevir bitkisinin sigara veya benzeri cisimle temas etmesi sonucu yangının çıktığını belirledi. Polis ekipleri, evde kenevir yetiştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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