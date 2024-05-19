Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve helikopter desteğiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
???????Kaburluk mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 1 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.