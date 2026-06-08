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Adana'da Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

Adana'da Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz ve adliye personeli için mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Konser, oyun alanları ve ikramların yer aldığı programda Savcı İlkutli, personelin fedakarlığını vurguladı.

Adana'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göltepe Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve sinevizyon gösterimiyle başladı.

Program kapsamında, kentte görev yapan ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik ve adliye personelinin mesleki dayanışmasını güçlendirmek, kurumlar arası birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlamalar çerçevesinde gerçekleştirilen konser programında personel bir araya gelerek meslektaşlık bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Etkinlikte ayrıca çocuklar için oyun alanları oluşturuldu, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Osman İlkutli, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında fedakarca görev yapan personelin kamu düzeni ve toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, tüm ceza infaz memurlarının 6 Haziran Ceza İnfaz Memurları Günü'nü kutladı.

Personel ve aileleriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten İlkutli, şunları kaydetti:

"Adalet sistemimizin ve kamu düzeninin korunmasında en büyük pay fedakarca çalışan siz kıymetli personelimize aittir. Görevinizi yerine getirirken sergilediğiniz özveri ve sorumluluk bilinci her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamlı günde görevleri uğruna şehit düşen mesai arkadaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Gayretlerinden dolayı her birinize teşekkür ediyor, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına tüm personellerimizin personel gününü kutluyor başarılarınızın devamını diliyorum."

Program, katılımcıların günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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