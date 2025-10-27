Adana'da Çay Ocağına Silahlı Saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çay ocağına silahla ateş eden şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi'ndeki bir çay ocağına iki kişi tabancayla ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlardan biri caddede park halindeki polis aracına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüphelilerden biri, kovalamaca sonucu saldırıda kullandığı tabancayla yakalandı.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin saldırı amacıyla İstanbul'dan Adana'ya geldiği öğrenildi.