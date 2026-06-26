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Bizim Çocuklar 62 şutta yapamadığını 2 şutta başardı

Bizim Çocuklar 62 şutta yapamadığını 2 şutta başardı
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FIFA 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk 62 şutunda gol bulamayan Milli Takımımız, ABD karşısında 2 şutta 2 gol buldu.

Avustralya ve Paraguay maçlarında kaçırdıkları gollerle taraftarlara saç baş yolduran A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı son maç olan ABD karşısında bitiricilik anlamında çok daha etkili bir performans sergiledi.

İLK 2 ŞUTTA 2 GOL

İlk iki maçta toplam 62 şutta gol bulamayan Türkiye, ABD maçında Arda Güler ve Orkun Kökçü’nün attığı gollerle 2 şutta 2 gollük bir başarı gösterdi. 

TOPA SAHİP OLMADA GERİDE KALDIK AMA....

Ayrıca, ilk 2 maçta topla oynama oranında büyük oranda üstünlük sağlayan A Milli Takımımız, bu maçta bu konuda geride kalsa da skorda öne geçmeyi başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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