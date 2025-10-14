Adana'da Boşanma Sürecinde Baba Darbedildi, Çocuğunu Görmek İçin Mücadele Ediyor

ADANA'da Mehmet Öğüt (35), çocuğunu görmek için evine gittiği boşanma aşamasındaki eşi H.Y. (28) ve ailesi tarafından darbedildi. Darp raporu alan Öğüt, "Çocuğumun velayeti veya kişisel ilişki talebini reddedecek hiçbir gerekçem yok. Artık çocuğumu görmek istiyorum" dedi.

Adana'da 5 yıl önce H.Y. ile evlenen restoran işletmecisi Mehmet Öğüt'ün bu birliktelikten Z.B.Ö. adında bir çocuğu dünyaya geldi. Evliliğin ilerleyen dönemlerinde yaşanan geçimsizlik ve tartışmaların ardından H.Y., Mehmet Öğüt hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma davası açan ve çocuğuyla görüşmek isteyen Öğüt, iddiaya göre eşine bir türlü ulaşamadı. H.Y.'nin yaşadığı eve giden Mehmet Öğüt, burada eşinin ailesi tarafından darbedildi. Hastaneden darp raporu alan Öğüt, eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay yargıya taşındıktan sonra H.Y.'nin kendisine tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini öne süren Mehmet Öğüt, yaşadıklarını anlattı.

'ÇOCUĞUMU 1 SENEDİR GÖREMİYORUM'

Eşiyle yaşadığı problemleri adli merciler yoluyla çözmeye çalıştığını belirten Mehmet Söğüt, "Yaklaşık bir senedir eşimle yaşadığım sıkıntıları bütün adli mercilere iletmeye çalışıyorum ancak olumlu bir sonuç alamıyorum. Sürekli uzaklaştırma kararı ve takılan kelepçe kararına itiraz ediyorum. Gerekçe sunulmamış, ispat yok, delil yok, ama kelepçe talepleri sürekli uzatılıyor. Ortada bir tane müşterek çocuğumuz var ve ben onu yaklaşık 1 senedir göremiyorum. Uzaklaştırma talebi verildiğinde bile çocuğun üstün menfaati gözetilerek babayla kişisel ilişkisinin kurulması gerekir ancak bunu hiçbir merciye anlatamıyorum" dedi.

'TAHRİK VE TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM'

Öğüt, H.Y.'nin kendisine gönderdiği mesajlarda çocuğunu göstermeyeceğini belirttiğini ve 'Erkeksen karşıma çık, korkak olmuşsun' ifadelerini kullandığını iddia etti. Defalarca tahrik ve tehdit mesajları aldığını öne süren Öğüt, "Bu mesajları mahkemeye delilleriyle sundum ancak sonuç alamadım. Eşim, annesi ve kız kardeşi tarafından darbedildim. Kadındır diye müdahale etmedim. Darp raporu olmamasına rağmen uzaklaştırma kararı bana uygulandı. 1 ay sonra kelepçe talep edildi ve takıldı. Gerekçe istedim, yok. İtiraz hakkımı kullanıyorum ama sebebini öğrenemiyorum" diye konuştu.

'KANUNLAR AÇIK'

Karşı tarafın psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Öğüt, "Mahkeme defalarca ruh sağlığı tedavisi için sevk etti ama gitmedi. Buna rağmen olumlu bir sonuç göremiyorum. Kanunlar açık, baba tutuklu bile olsa çocukla kişisel ilişkisi kısıtlanamaz. Ben neden kısıtlanıyorum? Benim sabıkam yok, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığım yok. Çocuğumun velayeti veya kişisel ilişki talebini reddedecek hiçbir gerekçem yok. Artık çocuğumu görmek istiyorum. Yetkililerden bu işin çözülmesini, çocuğumla kişisel ilişki hakkımın yeniden kurulmasını talep ediyorum" dedi.