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Adana'da boşandığı eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

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Adana'da boşandığı eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşandığı eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşandığı eşinin tabancayla öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi.

Namık Kemal Mahallesi'nde dün eski eşi Enes D. (52) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden Kezban K'nin (49) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kezban K'nin cenazesi, Soğukpınar Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Olayda yaralanan 13 yaşındaki Yağız Ege D'nin tedavisinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Olay

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Enes D. 1,5 ay önce boşandığı ve bir süredir ablasının evinde kalan eski eşi Kezban K. ile konuşmak için dün Adana'ya gelmişti. Evde çıkan tartışmada Enes D'nin tabancayla ateş açması sonucu Kezban K. hayatını kaybetmiş, oğlu Yağız Ege D. yaralanmıştı. Enes D. daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

Kaynak: AA
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