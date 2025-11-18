Haberler

Adana'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Adana'da yaya geçidinden geçen 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam, ehliyetsiz sürücü Eren K. tarafından otomobille çarpılarak hayatını kaybetti. Baba Ümit Çam, adaletin yerini bulmasını istiyor.

ADANA'da, bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Miraç Çam'ın (12) babası Ümit Çam, "Muhammet her gün hayalleri üzerine konuşurdu, makine ressamı olmak istiyordu. Çocuğum çok duygusaldı" dedi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Eren K. kontrolündeki 34 KYM 021 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Savrulan Çam, takla atarak asfalta düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Muhammet Miraç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun çorabının otomobilin kaputuna takıldığı da görüldü. Çam'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan Eren K., kazadan kısa süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

'SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMIŞ'

Muhammet Miraç Çam'ın babası Ümit Çam, yaşadıklarını anlatarak, "Çocuğum sabah saat 08.00 civarında okula giderken yaya geçidini kullanıp karşıya geçiyordu. Kırmızı ışıkta geçen bir araç tarafından çarpıldı. Çarpma anı ile düşme mesafesi yaklaşık 50 metreydi. Ayrıca sürücünün ikinci defa ehliyetine alkolden el konulmuş. Şu an ehliyetsiz araç kullanan bir kişi. Zaten aracı orada bırakıp kaçmıştı, daha sonra teslim oldu. Adalete güveniyoruz" dedi.

Oğlunun duygusal bir yapıya sahip olduğunu anlatan Çam, "Oğlumun hayalleri vardı, her gün hayalleri üzerine konuşurdu. Makine ressamlığı istiyordu. Çok güzel hareketli parçalar yapardı, mühendislik alanında oynar, parçalar üretirdi. Gelecek sene nisan ayında 13 yaşında olacaktı. Çocuğum çok iyi, çok duygusaldı. Her çocuk gibi yaramazlıkları vardı ama çok duygusaldı. Herhangi bir kızmada, bağırmada hemen duygulanıp ağlayabilen bir çocuktu. Allah'ın takdiri, diyecek başka lafımız yok" diye konuştu.

'BU KADAR BASİT OLMAMALI'

Çocuğuna çarpıp ölümüne neden olan kişinin en ağır cezayı almasını isteyen baba Çam, kazayı duyduğu anda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben iş yerinde kazayı öğrendim. Bana 'Kaza yaptı, yaralı' dediler. İçime o an doğdu. İş yerim yakındı, geldim. Cenaze aracını gördüm, sordum ama kimse söyleyemedi. Bu şekilde araç kullanarak 12 yaşındaki bir çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı. Taksirle ölüme sebep vermekten dosya açılmasını istiyorlar. Biz buna karşı çıktık. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu bizim içimizi soğutmayacak, giden geri gelmeyecek ama en azından adalet yerini bulsun."

